Зеленский назвал горячие точки в Донбассе

Самыми горячими точками в Донбассе являются города Соледар и Бахмут, россияне бросили против украинских военных две тысячи заключенных. Так сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки в Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил... бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи зеков – они среди наемников именно там. И это зеки с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии" - приводят украинские СМИ слова Зеленского.