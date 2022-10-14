Деревне в Швейцарии не грозит энергокризис: там никогда не было света
Деревушка Сонлерто на юге Швейцарии на фоне энергетического кризиса привлекает большое внимание. В живописном селе в горной долине Бавона никогда не было электричества. Об этом передает Euronews.
"Да, я все время вижу, как тратят ресурсы, включая электричество, везде так много огней. Но не у нас: у нас везде темно, здесь просто нет уличных фонарей", - говорит местная жительница.
Печи, дрова и свечи — жители Сонлерто живут так, как столетия назад, и почти не жалуются.
По словам еще одного местного жителя, для них "сокращение потребления ресурсов совершенно не проблемы, мы прекрасно знаем, как жить без них".
Электричество в долине Бавона есть: целых три ГЭС стоят на горных реках. Но почти все киловатт-часы идут на север, в немецкоязычную часть Швейцарии. Деревню Сонлерто провода обходили стороной. В 80-х здесь понемногу начали ставить солнечные панели, но и они считаются не самой необходимой в хозяйстве вещью.