Деревне в Швейцарии не грозит энергокризис: там никогда не было света

Деревушка Сонлерто на юге Швейцарии на фоне энергетического кризиса привлекает большое внимание. В живописном селе в горной долине Бавона никогда не было электричества. Об этом передает Euronews.

"Да, я все время вижу, как тратят ресурсы, включая электричество, везде так много огней. Но не у нас: у нас везде темно, здесь просто нет уличных фонарей", - говорит местная жительница.