Угур Шахин анонсировал создание к 2030 году вакцины от рака

По словам Шахина, препараты подобного действия могут быть доступны еще до 2030 года.

Угур Шахин и Озлем Тюреджи, соучредители немецкой фирмы BioNTech, сообщили, что технологию мРНК, лежащую в основе их вакцины COVID, можно перепрограммировать так, чтобы она заставляла иммунную систему атаковать раковые клетки, пишут российские СМИ.

Вакцина мРНК передает генетические маркеры безвредным шиповидным белкам коронавируса, которые потом перенимают клетки, производящие спайковый белок. На эти отметки реагируют антитела иммунной системы и атакуют их. Тот же подход можно использовать, чтобы заставить иммунную систему искать и уничтожать раковые клетки. Только вместо кода для вирусов надо вводить маркеры для раковых антигенов.

BioNTech начала работу над противораковыми вакцинами на основе мРНК до того, как началась пандемия. Но из-за угрозы коронавируса переключилась на производство вакцин против него.

Тюреджи сообщила, что в компании уже есть несколько вакцин, которые сейчас проходят клинические испытания.