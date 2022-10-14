Нетаньяху поделился не самыми приятными воспоминаниями об Обаме

Израильские «Детали» пишут, что Нетаньяху делится не самыми приятными воспоминаниями о первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В 2011 году он выступил с программой урегулирования палестино-израильского кризиса, в рамках которой Израиль должен был эвакуировать поселения с Западного берега и вернуться к границам 1967 года.

Нетаньяху попытался сказать американскому президенту, что его требования ошибочны и неправильны как с этической, так и с практической стороны. «Я повторил, что корень конфликта между нами и палестинцами не поселения, а последовательный отказ палестинской стороны от признания еврейского государства. Я добавил, что выдворение четверти миллиона человек из их домов — это невозможная и несправедливая вещь».

«Мои слова остались без внимания, — пишет Нетаньяху. — Обама повторил свои требования и, чтобы развеять мои сомнения, когда мы уже собирались выйти из Овального кабинета, сказал: «Вы знаете, люди часто меня недооценивают. Но я родом из Чикаго, где мне приходилось иметь дело с сильными соперниками». Затем он добавил еще одну фразу угрожающего характера, и это меня потрясло — настолько это не вязалось с его образом».