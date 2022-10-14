Россия и НАТО одновременно проведут ядерные учения

Пентагон и разведка США следят за любыми перемещениями ядерного оружия в России во время учений, которые, по заявлению американских официальных лиц, должны состояться до конца месяца, передает BBC.

По данным США, подобные российские учения проводятся каждый год и, по словам координатора Совета по нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, они будут включать боевые запуски ракет и развертывание стратегических объектов.

В свою очередь, НАТО начнет в понедельник свои ежегодные ядерные учения, в которых примут участие 14 стран, включая США. В них будут задействованы самолеты, способные нести ядерные боеголовки, хотя боевого оружия на борту не будет. Всего в учениях примет участие до 60 самолетов, включая современные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

Полеты будут проходить над Бельгией, Великобританией и Северным морем.