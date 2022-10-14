Украинские военные опровергли сообщения россиян

Силы обороны Украины держат удар в Бахмуте и не дают россиянам пройти дальше. Украинские СМИ пишут, что об этом сказал представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Во-первых, уже несколько месяцев подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Во-вторых, они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что уже ряд населенных пунктов - Иванград, Опытное и другие - взяты возле Бахмута - это не соответствует действительности. Там идут тяжелые, очень сложные боевые действия, противник сосредоточил там мощнейшие свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают противнику пройти дальше", - сказал Череватый.

Он также отметил, что информация о российских войсках, которые якобы пытаются идти в контрнаступление на недавно освобожденный украинцами Лиман, не соответствует действительности: "На самом деле они строят там оборонительные позиции в районе Кременной, в районе Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастают, что якобы строят там так называемую "линию Путина"... Думаю, это тоже элементы информационно-психологического воздействия на нас, якобы россияне готовятся".