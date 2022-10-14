Главы МИД стран Евросоюза проведут в понедельник, 17 октября, плановое заседание в Люксембурге, в ходе которого будет утверждена миссия на границе Армении и Азербайджана, заявил представитель ЕС.

"На встрече между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и председателем Евросовета была достигнута договоренность о создании миссии. Министры, как ожидается, утвердят в понедельник эту миссию", - рассказал дипломат, по словам которого, деталей миссии пока нет, пишут российские СМИ.

"Могу только сказать, что около 400 наблюдателей будет развернуто на первом этапе", - отметил он.

Дипломата указал, что первые наблюдатели будут направлены на границу двух стран из состава миссии ЕС в Грузии. Он пояснил, что это делается "из-за срочности вопроса".

6 октября в Праге в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном было принято решение о направлении на территорию Армении вблизи армяно-азербайджанской границы гражданской миссии Евросоюза.