У России проблема с боеприпасами?

Россия, скорее всего, не способна эффективно обеспечивать свою армию боеприпасами. К такому выводу приходит британская разведка, упоминая ракетные удары 10 октября.

Тогда в течение одного дня по Украине было нанесено более 80 ракетных ударов, более половины российских ракет были сбиты. "Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы в том темпе, в котором они расходуются. Эти удары свидетельствуют о дальнейшем сокращении запасов ракет дальнего действия", - считают эксперты Минобороны Великобритании.

С тем, что положение России в войне против Украины ухудшается с каждой неделей, согласен и бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Говорят, что война - это испытание воли и логистики - и у Украины есть огромное превосходство по обоим этим пунктам", - считает военный.