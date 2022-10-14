Новый поставщик вооружений в Армению - Индия продемонстрировала свой боевой беспилотный самолет. Только вот сильно уж этот беспилотный самолет напоминает легендарный «Bayraktar Akıncı» производства турецкой компании Baykar. «Новая беспилотная система» будет представлена на выставке военной промышленности DEFEXPO INDIA-22 в индийском штате Гуджарат на следующей неделе. БПЛА Pilotuz разработан индийской компанией Paras, ранее производившей квадрокоптеры и системы видеонаблюдения.

Дизайн «Bayraktar Akıncı» из-за его формы эксперты окрестили «летающей рыбой». Индийская компания скопировала этот дизайн, но беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией «Paras», более крупный и грузный. По этой причине пользователи соцсетей тут же прозвали его «летающим китом»… и тут же высмеяли.

Напомним, что в прошлом году турецкая компания приступила к серийному производству беспилотного летательного аппарата «Bayraktar Akıncı», не имеющего аналогов в мире по своим боевым возможностям.

Первая партия этих беспилотных комплексов поставленаВС Турции, но уже получены многочисленные заказы из-за рубежа. Компания-производитель экспортировала один из новейших БПЛА Кыргызстану.

Есть предположения, что «Bayraktar Akıncı» получил и Азербайджан, поскольку недавно группа азербайджанских операторов по управлению этими беспилотными системами завершила обучение в Турции и вернулась после получения сертификатов.

Компания «Baykar» готовится создать и в Украине совместное предприятие по производству БПЛА «Akıncı». Эти БПЛА оснащены двигателями производства компании «Мотор Сич». «Baykar» планирует производить 24 единицы «Akıncı» в год с 2023 года.