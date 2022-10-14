Еревану может достаться индийская подделка турецких беспилотников не все золото, что блестит
Новый поставщик вооружений в Армению - Индия продемонстрировала свой боевой беспилотный самолет. Только вот сильно уж этот беспилотный самолет напоминает легендарный «Bayraktar Akıncı» производства турецкой компании Baykar. «Новая беспилотная система» будет представлена на выставке военной промышленности DEFEXPO INDIA-22 в индийском штате Гуджарат на следующей неделе. БПЛА Pilotuz разработан индийской компанией Paras, ранее производившей квадрокоптеры и системы видеонаблюдения.
Беспилотный летательный аппарат оснащен двумя турбовинтовыми двигателями типа «Akıncı», оборудован электрооптической системой наблюдения и 8 подвесками для вооружения. «Bayraktar Akıncı» имеет 9 таких подвесок.
Дизайн «Bayraktar Akıncı» из-за его формы эксперты окрестили «летающей рыбой». Индийская компания скопировала этот дизайн, но беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией «Paras», более крупный и грузный. По этой причине пользователи соцсетей тут же прозвали его «летающим китом»… и тут же высмеяли.
Напомним, что в прошлом году турецкая компания приступила к серийному производству беспилотного летательного аппарата «Bayraktar Akıncı», не имеющего аналогов в мире по своим боевым возможностям.
Первая партия этих беспилотных комплексов поставленаВС Турции, но уже получены многочисленные заказы из-за рубежа. Компания-производитель экспортировала один из новейших БПЛА Кыргызстану.
Есть предположения, что «Bayraktar Akıncı» получил и Азербайджан, поскольку недавно группа азербайджанских операторов по управлению этими беспилотными системами завершила обучение в Турции и вернулась после получения сертификатов.
Компания «Baykar» готовится создать и в Украине совместное предприятие по производству БПЛА «Akıncı». Эти БПЛА оснащены двигателями производства компании «Мотор Сич». «Baykar» планирует производить 24 единицы «Akıncı» в год с 2023 года.
Экспертам приходится гадать на кофейной гуще о сроках серийного производства индийской копии этого БПЛА. И смогут ли индийцы перепрыгнуть турецких специалистов?
Ведь «Akıncı» поднимается на высоту 11 тысяч метров и может находиться в воздухе 24 часа. Максимальная дальность полета составляет 900 километров. БПЛА может нести полезную нагрузку массой 1350 кг, в том числе МАМ-L с лазерным наведением, ракеты класса «воздух-земля» МАМ-С, ракеты класса «воздух-воздух» «Гёкдоган» и «Боздоган», крылатые ракеты СОМ-А, бомбы с лазерным наведением. Благодаря этим возможностям «Akıncı» может наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям и бороться с воздушными целями.
Следует отметить, что на днях Дели подписал соглашение о поставке в Армению вооружений на сумму 250 миллионов долларов. Сюда входят ракетные установки «Пинака», управляемые противотанковые ракеты и другое вооружение. Ереван планирует расширить поставки оружия из Индии… По предварительной информации, в Ереване рассчитывают заполучить бледные индийские копии турецких байрактаров.