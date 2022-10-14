Эльмир Алиев, отдел спорта 03:21

Поступок азербайджанского шахматиста Рауфа Мамедова в ходе онлайн-партии против чемпиона мира Магнуса Карлсена стал темой широкого обсуждения. О действии Рауфа пишут ведущие российские СМИ, а комментируют чемпион мира Анатолий Карпов и экс-претендент на чемпионскую корону Сергей Карякин. Что же произошло? Рауф Мамедов, как и многие другие наши шахматисты, участвует в онлайн-турнирах по блицу под названием Titled Tuesday. Призовой фонд – 2500 долларов. Шахматисты играют по швейцарской системе в 11 туров. В минувший вторник Рауф Мамедов после 9 туров имел 8 очков и возглавлял турнирную таблицу, на пол-очка опережая Магнуса Карлсена. В 10-м туре азербайджанскому гроссмейстеру предстояло сыграть белыми фигурами как раз против чемпиона мира. Соперники сделали первые ходы - 1.e4 g5. После чего Мамедов сдался.

Все дело в том, что ход g5 - это худший ход, который могут выбрать черные из всех возможных в начальной позиции. Фактически Карлсен дал фору сопернику. Рауф посчитал это неуважением, и отказался играть. «У меня в этот момент было 8 очков, я шел единоличным лидером, обыграв перед этим Хикару Накамуру, - рассказывает азербайджанский гроссмейстер в интервью Levitov Chess. - Настроение, понятно, было отличным! У Магнуса было на пол-очка меньше. Я считаю, Titled Tuesday – это серьезный блиц с добавлением, в котором не стоит выделываться. Какова была моя первая реакция на 1…g5? Если бы так сыграл даже Накамура, – то окей! Но когда такое делает Магнус Карлсен в еженедельном турнире… Я еще раз повторю, Titled Tuesday собирает крутые составы, все люди приходят сюда чтобы поиграть в шахматы, может кто-то заработать. А тут – 1.e4 g5! Ну, я решил не продолжать… Если ты приходишь поиздеваться над нами, то без меня. Я не считаю, что я прав и так далее, но в чем-то подобном точно не хочу участвовать. Перед тем, как отказаться продолжать партию, я размышлял пару секунд. Но раскрою секрет: я знал, что Магнус иногда так играет. И я дал себе слово: если такое случится против меня, то я сдамся и выйду. И, к сожалению, это произошло в 10-м туре, когда я был первым.

Почему Магнус так поступает? Мне кажется, он перестраховывается. Что вот он, Карлсен, чемпион мира, что если не выиграет турнир, а мы привыкли что он всегда первый, то не выиграл из-за 1...g5 или 1.g4. У меня нет с ним отношений, и я не перестану уважать его как шахматиста и чемпиона мира. Просто мне кажется так делать нельзя, даже если ты настолько сильнее остальных. Что касается возможных будущих встреч за доской, то я с ним не часто играю. Главное, я не хочу никого учить! Это – мое видение, никому навязывать его не хочу. А ход 1...g5 в турнире с призами, тем более, когда его делает чемпион мира – это неправильно… От партии с Карлсеном всегда больше ожиданий, чем от любой другой, а вместо этого – издевательство».

Мнения любителей шахмат относительно поступка азербайджанского гроссмейстера разделились. Кто-то поддержал его, согласившись с тем, что Карлсену следовало бы с уважением относиться к соперникам. А кто-то раскритиковал, подчеркнув, что Рауфу нужно было продолжить партию и, если ему это по силам, наказать соперника за «фору». Чемпион мира Анатолий Карпов не понял действия нашего шахматиста и даже оскорбил его, заявив, что «ему надо лечиться». «Я не понимаю, почему Мамедов так расстроился, - цитирует Карпова ТАСС. - Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой. Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких. Лечиться надо человеку, и я не о Карлсене. Раз тот так сыграл, то не боится проиграть, молодец». Карпов добавил, что за свою карьеру с таким дебютом соперника не сталкивался. «Таких выходок не было», - сказал он.