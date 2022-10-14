Британского премьера просят уйти в отставку

После назначения на пост главы Министерства финансов и многих других спорных решений члены Консервативной партии Великобритании призвали премьер-министра Лиз Трасс покинуть пост, пишет The Guardian.

"В последние недели я наблюдал, как правительство подорвало экономический авторитет Британии и непоправимо раскололо нашу партию. Хватит, значит, хватит. Я написал премьер-министру, чтобы попросить ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием этой страны", – сказал парламентарий Джейми Уоллис.

Его публично поддержали сопартийцы Криспин Блант и Эндрю Бриджен, а также представители крупного бизнеса, пострадавшие из-за экономической политики премьер-министра.

Согласно правилам Консервативной партии, премьер после избрания получает годовой "иммунитет" от вотума недоверия. Однако теперь эта практика может быть изменена, если решение поддержит подавляющее число консерваторов.