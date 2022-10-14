Кямаледдин Гейдаров выразил соболезнования турецким коллегам

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров направил письма соболезнования министру внутренних дел Турции Сулейману Сойлу и главе Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) Юнусу Сезеру в связи с взрывом на шахте в турецкой провинции Бартын, сообщили в МЧС.

Министр выразил соболезнования в связи с большим числом погибших и раненых в результате взрыва на шахте в провинции Бартын и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.