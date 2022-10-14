ООН рассказала, сколько детей пострадало от войны в Украине

Из-за войны в Украине и растущей инфляции почти 4 миллиона детей в Восточной Европе и Центральной Азии оказались за чертой бедности, сообщается в отчете Детского фонда ООН, который опубликован на официальном сайте организации.

Отмечается, что исследователи использовали данные из 22 стран. Согласно информации ЮНИСЕФ, число бедных детей выросло на 19% за год. "Дети несут наибольшее бремя экономических последствий войны в Украине", - заявил региональный директор организации по странам Европы и Центральной Азии Афшан Хан.

В России детей, живущих за чертой бедности, стало на 2,8 миллиона больше. В Украине таких детей стало на полмиллиона больше. Продолжающийся военный конфликт затронул более семи с половиной миллионов украинских детей. В стране повреждены или разрушены дома, школы, больницы, сотни тысяч людей остались без чистой воды и электричества. Многие дети были разлучены с семьей или вовсе лишились ее.