Как организовать эффективную работу контакт-центра и не терять клиентов?

Согласно мировой статистике, бизнес теряет около 75 миллиардов долларов в год из-за плохого обслуживания клиентов.

Не все ошибки контакт-центра очевидны, но все они имеют последствия, которые могут привести к плохому обслуживанию клиентов, юридической ответственности и снижению рентабельности продаж.

Обратимся к статистике:

-15% клиентов, как правило, вешают трубку в течение 40 секунд, при этом максимальное время ожидания на линии составляет 56 секунд.

- В среднем клиенты будут ждать только 90 секунд, прежде чем повесить трубку, а 24% повесивших трубку абонентов никогда не перезвонят.

Контакт-центр - это сложный механизм, в котором используется множество систем и приложений для экономичного обеспечения превосходного качества обслуживания клиентов. В бизнесе предпочитают создавать собственные решения, но верно ли это? Внутреннее управление обслуживанием и поддержкой клиентов подходит не для каждой компании. Создание собственного контакт-центра требует значительных капитальных вложений, больших текущих расходов на содержание, наличия высококвалифицированной команды управленцев, IT-специалистов и тренинг-менеджеров.

Но с нами все станет гораздо проще и эффективнее!

Международный аутсорсинговый контакт-центр Wilstream теперь в Азербайджане! Мы являемся одними из лидеров индустрии аутсорсинговых контакт-центров в СНГ и первыми на рынке Азербайджана. Wilstream впервые в Азербайджане предоставляет аутсорсинговые услуги контакт-центра в соответствии с 12 ключевыми показателями эффективности работы контакт-центра, от которых зависит успешный клиентский опыт. Основными из этих показателей являются среднее время ответа оператора, средний показатель прерванных звонков, FCR (или First Call Resolution), скорость передачи данных, индекс удовлетворенности клиента (СSI customer satisfaction index) и т.д.

Wilstream работает с 2002 года и преодолел не только несколько мировых кризисов, но и вырос более чем в 100 раз, на сегодняшний день обеспечивая работой более 2300 сотрудников в Баку, Москве и других городах региона.

Все предлагаемые клиентам решения основываются на опыте и нестандартном подходе.

Все сервисы контакт-центра направлены на увеличение доходности, оптимизацию ваших бизнес-процессов и снижение расходов.

Звоните нам по номеру *1115 или заполните форму на wilstream.az и наша команда оперативно свяжется с вами! Мы найдем решение любой задачи как для малого, так и для крупного бизнеса.