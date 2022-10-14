Иран начал учения на границе с Азербайджаном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал учения на границе с Азербайджаном, сообщают иранские СМИ.

Учения проводятся под лозунгом «Сильный Иран».

Заявленная Тегераном цель учений - повышение военной мощи войск. Как заявил командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур, «месседжем этих учений для соседних стран является мир, дружба и укрепление стабильной безопасности», а для врагов Ирана - «то, что КСИР готов защищать границы страны и решительно противостоять любым угрозам».