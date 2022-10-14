Евросоюз назвал Китай «тотальным конкурентом»
Евросоюз рекомендует своим странам ужесточить политику в отношении Китая и рассматривать его как «тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия». Об этом говорится в документе, подготовленном для стран Европы дипломатической службой ЕС, пишет Financial Times.
17 октября документ с новыми правилами обсудят главы МИД Евросоюза. Согласно документу, европейские страны должны ужесточить свое отношение к Китаю, диверсифицировать свои цепочки поставок за пределы КНР, а также углублять сотрудничество с США и странами Индо-Тихоокеанского региона.
В дипломатической службе Евросоюза считают, что отношения Европы и Китая сильно ухудшились за последние годы. По этой причине политика ЕС, рассматривающая Китай как «партнера, конкурента, соперника», устарела. Помимо этого, углубление связей Китая с Россией является «тревожным событием», потому что поддержка Пекином Москвы привела его «к более прямому соперничеству с западными демократиями».
Евросоюз намерен сократить свою зависимость от китайских редких металлов и полупроводников. Европа также ограничит свое сотрудничество с Пекином в здравоохранении и в сфере изучения изменения климата и окружающей среды.