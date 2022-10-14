Евросоюз назвал Китай «тотальным конкурентом»

Евросоюз рекомендует своим странам ужесточить политику в отношении Китая и рассматривать его как «тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия». Об этом говорится в документе, подготовленном для стран Европы дипломатической службой ЕС, пишет Financial Times.

17 октября документ с новыми правилами обсудят главы МИД Евросоюза. Согласно документу, европейские страны должны ужесточить свое отношение к Китаю, диверсифицировать свои цепочки поставок за пределы КНР, а также углублять сотрудничество с США и странами Индо-Тихоокеанского региона.