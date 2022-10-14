США и арабские монархии создадут морской патруль

К лету 2023 года районы Персидского залива и Красного моря будут патрулировать 100 беспилотных кораблей. В проекте участвуют Соединенные Штаты, Кувейт и Бахрейн, сообщает Defense One.

Другие ближневосточные государства также рассматривают возможность присоединиться к американской инициативе, но пока точной информации о том, какие это будут страны, нет.

Район Персидского залива является важным районом морской торговли, а также контрабанды наркотиков и оружия. Беспилотники будут работать с пилотируемыми кораблями, чтобы расширить возможности отслеживания нелегальной торговли для Соединенных Штатов и других стран в регионе.