«Азпетрол» ввела в эксплуатацию 96-ю по счету АЗС в Гадруте

Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей сетью автозаправочных станций в Азербайджане, в соответствии со стратегическим планом развития сдала в эксплуатацию 2-ю АЗС по счету на освобожденных от оккупации территориях и 96-ю АЗС в стране.

Очередная АЗС модульного типа под брендом «Азпетрол» на освобожденных территориях расположена в поселке Гадрут.

На новой АЗС будет продаваться бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо. На станции будут трудиться пять человек. Компания «Азпетрол» уже обеспечила открытие 10 постоянных рабочих мест на территории Карабахского региона Азербайджана с учетом работников действующей с августа АЗС на территории села Агалы Зангиланского района.