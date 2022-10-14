Евросоюз может ограничить цены на весь газ

В связи с энергетическим кризисом Евросоюз работает над чрезвычайным механизмом по ограничению цен на весь импортируемый газ, пишет Financial Times.

Его могут согласовать 18 октября. Евросоюз может установить максимальную цену на газ, по которой европейские страны будут закупать сырье. Сообщается, что это станет экстренной помощью для государств на фоне резкого роста цен на сырье.

Евросоюз может задействовать механизм динамического ценообразования, когда стоимость будет определяться алгоритмически, на основе внешних рыночных факторов, то есть учитывая предложение и спрос, а также цены конкурентов и прочее. Его применят к ценам на крупнейшей газовой бирже TTF в Нидерландах, чей индекс используется в качестве эталона для установления стоимости газа в Европе. Такой способ позволит уйти от резких скачков цен на газ, а также избежать спекуляций с поставками природного газа в Европу.

Разработка плана вызвала трудности, потому что европейские лидеры не могут прийти к согласию насчет мер по преодолению энергетического кризиса.