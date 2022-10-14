Россия нанесла ракетные удары по нескольким областям Украины

12:25

Россия в ночь на 17 октября и утром обстреляла Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области Украины. Сообщения публикуют в соцсетях местные власти и украинские издания. Глава областной военной администрации (ОВА) Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram-канале об ударе по «объектам критической инфраструктуры». По его словам, удар был нанесен в Роменском районе. Есть пострадавшие, детали уточняются.

О ракетном ударе сообщил и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук: «В Одесской области РФ нанесла ракетный удар со стороны Черного моря, был поражен один из объектов инфраструктуры, жертв нет. Для этого враг задействовал самолет Су-35, из которого была выпущена ракета Х-59». Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что область за последние сутки подверглась российским обстрелам из минометов, реактивной и ствольной артиллерии: «В частности, под удары попали город Волчанск Чугуевского района и села Волчанской общины, поселки городского типа Дворичное Купянского района, Казачья Лопань Харьковского района и другие. В результате обстрела произошли пожары в нежилых зданиях». Глава ОВА Днепропетровской области Валентин Резниченко написал в Telegram, что российские войска всю ночь обстреливали область ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией, «одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры», начался пожар. В Никопольском районе произошло около 30 взрывов.