Немецкий ученый ответил Макрону: Посредник не может быть предвзятым

Немецкий ученый доктор Михаэль Хесс написал открытое письмо протеста Эммануэлю Макрону, в котором выразил критическое отношение к словам французского президента про Азербайджан, сказанным им в интервью телеканалу «France-2». Открытое письмо ученый разместил в своем личном аккаунте в Facebook.

«Я не гражданин Франции, Армении или Азербайджана, не имею этнической принадлежности ни к одному из народов, проживающих в этих странах, однако, как исследователь, автор нескольких книг и статей о конфликте между Арменией и Азербайджаном, посчитал важным направить Вам небольшое открытое письмо», - написал ученый.

Немецкий ученый не согласен с тем фактом, что французский президент выражает в интервью свое личное мнение, заявляя, что позиция Макрона является официальной позицией Франции. Хесс обращает внимание и на другие нелогичные моменты в выступлении французского лидера:

«С одной стороны, вы описываете Францию как «часть посреднических сил», а с другой стороны, восторженно, с большим волнением и действенно подчеркиваете, что Франция поддерживает Армению в этом конфликте и не откажется от нее.

Я не понимаю, как какое-либо государство или политик может стать на сторону одной из сторон конфликта, когда оно должно быть нейтральным, участвуя в «посреднических» усилиях».

Немецкий ученый также считает, что именно участие предвзятой Франции в посреднических платформах (Минская группа) и стало одной из причин неудач дипломатических усилий с 1992 года.

Хесс пишет, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область всегда была в составе Азербайджана и напоминает про резолюции ООН в связи с оккупацией азербайджанских территорий.

В открытом письме ученый также опровергает утверждения президента Франции о том, что «Азербайджан начал войну и оккупирует территории», и напоминает об армянской агрессии, начавшейся в 1991 году, о массовых убийствах, совершенных армянскими вооруженными группировками, включая Ходжалинскую трагедию.

Хесс предполагает, что сказанное французским президентом в интервью было связано с его стремлением как политика наладить хорошие отношения с армянскими кругами своей страны. Также он посоветовал Макрону не путать позиции посредника и арбитра.

Напомним, что 55-летний ученый Михаэль Рейнхард Хесс в настоящее время работает в Свободном университете Берлина и Городском университете Гизена. Он является автором нескольких книг по литературе, истории и культурному наследию Азербайджана.

В этом году Хесс выпустил книгу «Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана», презентация которой была организована в Университете АДА, Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев и совещании азербайджанских дипломатов в Шуше.

Ученый отправил официальное обращение на электронную почту Елисейского дворца, отметив, что опубликует его в социальных сетях, а затем разместил обращение на своей странице в Facebook.