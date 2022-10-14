В Россию хлынули бракованные чипы из Китая

Китай начал поставлять России до 40% бракованных чипов после начала войны в Украине и прекращения официальных поставок из-за санкций, пишут российские СМИ.

По словам источников, уровень брака вырос с 2% до 40%. Причиной стало налаживание каналов ввоза через неофициальных поставщиков, которые обходят западные санкции. Теперь ввозимые микросхемы не попадают под гарантию или специальный контроль, они остаются в "серой зоне".

Наличие проблемы подтвердил топ-менеджер крупного российского производителя электроники. Он пояснил, что дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, еще больше усилился из-за санкций. Сейчас производители вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.