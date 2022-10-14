Сколько пассажиров обслужили аэропорты Азербайджана в сентябре

Согласно сообщению, на долю бакинского аэропорта пришлась 461 тысяча пассажиров, из них 412 тысяч – пассажиры международных рейсов.

Международные аэропорты Азербайджана в сентябре 2022 года обслужили более 530 тысяч пассажиров. Это почти на 78% выше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

AZAL и Buta Airways за указанный период обслужили 164 тысячи и 56 тысяч пассажиров на международных рейсах, то есть 47% от общего числа международных перевозок.

В сентябре 2022 года в Международный аэропорт Гейдар Алиев регулярные рейсы совершили 29 иностранных авиакомпаний. Наибольшее число пассажиров, не считая AZAL и Buta Airways, перевезли Aeroflot, Turkish Airlines и Utair.

В десятку самых популярных международных направлений из Баку в сентябре вошли Москва, Стамбул, Дубай, Тбилиси, Эр-Рияд, Анкара, Абу-Даби, Тель-Авив, Измир и Анталья. Суммарно по этим направлениям было обслужено 276 тысяч человек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев (IATA: GYD) — крупнейший аэропорт в Азербайджане и регионе по объемам пассажирских и грузовых перевозок, взлетно-посадочных операций, площади аэровокзального комплекса и мощности грузового комплекса. В июне текущего года Международный аэропорт Гейдар Алиев в пятый раз подряд подтвердил свой статус лучшего аэропорта в странах СНГ по версии авторитетного международного агентства Skytrax World Airport Awards. Эта награда для аэропортов является эталоном качества для индустрии. Skytrax присудил бакинскому аэропорту наивысший рейтинг «5 звезд», а также максимальный рейтинг по эпидемиологической безопасности в период пандемии COVID-19.