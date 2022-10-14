Диаспора призывает не забывать про ракетные обстрелы азербайджанских городов

Азербайджанские диаспорские организации выступили с заявлением в связи со второй годовщиной бомбардировок Гянджи, Барды, Тертера, Нафталана и других городов Азербайджана, начавшихся 27 сентября 2020 года и продолжавшихся до 10 ноября 2020 года. Заявление адресовано главам государств и правительств различных стран, депутатам парламентов, международным организациям и их местным представительствам.

В своем заявлении представители азербайджанской диаспоры отдают дань памяти погибших в результате бомбардировки 27 сентября - 10 ноября 2020 года армянскими вооруженными силами азербайджанских городов и отмечают, что виновники этих кровавых преступлений все еще не привлечены к ответственности.

Как говорится в документе, крупные государства и международные организации не осудили агрессию и вандализм Армении, которые привели к Первой Карабахской войне в 1992 году, геноцид азербайджанского населения, уничтожение азербайджанских городов, минирование земель Азербайджана и почти 30-летнюю оккупацию Арменией азербайджанских территорий.

Отмечается, что с началом Второй Карабахской войны 27 сентября 2020 года, начавшейся в результате провокаций Еревана на линии соприкосновения, Азербайджан освободил свои оккупированные территории. Во время войны армянская сторона вновь прибегла к военным преступлениям против мирного населения, грубо нарушив во время войны нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним.

«Армяне избрали в качестве мишени города Нафталан, Барда, Тертер, Мингячевир и Евлах, включая второй по величине город Азербайджана Гянджу, расположенные в десятках километров от зоны конфликта и линии фронта, объекты гражданской инфраструктуры – жилые дома, больницы, медицинские пункты, здания школ, детские сады, административные здания государственных структур, территории хозяйственного назначения в Геранбойском, Агджабединском, Бейлаганском, Габалинском, Апшеронском и Хызинском районах страны, используя тяжелую артиллерию, баллистические ракеты, фосфорные и кассетные бомбы, в результате чего с 27 сентября по 10 ноября 2020 года погибли 93 гражданских лица, включая 12 детей и 27 женщин, 454 человека получили ранения, был причинен огромный ущерб жилым зданиям, культурно-историческим и религиозным памятникам, транспортным средствам и объектам гражданской инфраструктуры», - говорится в заявлении.

В диаспоре подчеркнули, что неоднократно обращались к мировой общественности, международным организациям с призывом выявить и наказать причастных к данным преступлениям лиц, но спустя два года с момента трагедии международное сообщество ничего не предприняло для расследования отмеченных фактов.

«Призываем к принятию в правовой плоскости безотлагательных мер, связанных с привлечением к ответственности лиц, виновных в совершении в различные времена на этнической почве преступлений против мира и человечности», - говорится в заявлении.