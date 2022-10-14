Евросоюз накажет иранскую полицию нравов

Евросоюз может ввести санкции против полиции нравов Ирана. Причиной является подавление протестов в стране, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на заседании министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге, пишет Associated Press.

"Мы сегодня на этой встрече глав МИД дополнительно к уже действующим санкционным пакетам в отношении Ирана запустим новый специфический санкционный пакет, который призван наказать ответственных за жестокие преступления в отношении женщин, подростков и мужчин. Среди включенных в список - так называемая полиция нравов", - сказала она. Министр иностранных дел Германии уточнила, что те, кто попадет в "черный список", не смогут въезжать в страны Евросоюза, а их активы в Европе будут заморожены.

"Также ясно, что если этот режим и впредь будет таким образом подавлять свое население, то последуют новые санкционные пакеты", - предупредила Анналена Бербок.