Установлены личности граждан Таджикистана, открывших 15 октября стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате которой погибли 11 человек и были ранены еще 15. Об этом сообщает Baza, публикуя фото одного из них.

По данным издания, стрельбу открыли 23-летний Рахмонов Мехроб и 24-летний Эсхон Аминзод (на фото), которых мобилизовали в качестве добровольцев. Оба гражданина прибыли на полигон 11 октября, за несколько дней до происшествия. И Рахмонов Мехроб, и Эсхон Аминзод, по данным Минобороны, были «уничтожены ответным огнем».

Также издание публикует список военнослужащих, погибших на полигоне. Среди них жители Московской, Мурманской, Саратовской, Нижегородской, Рязанской, Ростовской областей, республики Якутия и один уроженец Украины.

15 октября Минобороны РФ сообщало, что два гражданина «одной из стран СНГ» открыли стрельбу на полигоне в Белгородской области, в результате 11 человек убиты, 15 — ранены. Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в войне в Украине. Источник The Insider в Белгороде сообщал, что конфликт, скорее всего, произошел на межнациональной почве.