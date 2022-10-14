Браконьеры вырубали ценные деревья в Гирканском национальном парке

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана с участием специалистов Службы развития лесного хозяйства Минэкологии провели расследование в связи с поступившей информацией о массовой вырубке лесных массивов в южном регионе страны, в том числе на территории Гирканского национального парка, сообщили в Министерстве.

Сотрудникам вышеупомянутых ведомств удалось установить, что на упомянутых участках массово вырубались ценные породы деревьев, в том числе бук, береза, ольха и т.д.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лидеры организованной группы, занимавшиеся незаконной вырубкой деревьев – Анар Ибрагимов, Рамин Гафаров и Расиф Агаев, а также нанятые ими для выполнения работы Алим Алиев, Эмин Садыхов, Рахим Рагимов, Ниямеддин Набиев, Рамин Ибадов, Эльсевер Гафаров и Хафиз Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия для задержания других членов группировки и привлечения их к ответственности.