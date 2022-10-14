Во второй половине дня 16 октября наблюдалось сосредоточение дополнительного личного состава и 4 артиллерийских установок на позициях вооруженных сил Армении напротив частей азербайджанской армии, дислоцированных в направлении Дашкесана. Об этом говорится в распространенном Министерством обороны Азербайджана сообщении.

Военное ведомство Азербайджана заявляет, что вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении.