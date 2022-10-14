Заявление Генпрокуратуры в связи с ракетным обстрелом Гянджи

«Вооруженные силы Республики Армения нарушили нормы и принципы международного права, Женевские конвенции 1949 года и дополнительные протоколы к ним, требования гуманитарного режима прекращения огня, достигнутого в ходе начавшейся 44-дневной Отечественной войны. 27 сентября 2020 года в целях восполнения своих болезненных поражений на поле боя ими были нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в городах и районах Азербайджана, удаленным от зоны конфликта и прифронтовой зоны - жилым домам, больницам, медицинским пунктам, зданиям школ, детским садам, административным зданиям госучреждений, хозяйственным объектам. Военные преступления против человечности и мира совершались с использованием различных видов оружия, баллистических ракет, а также запрещенного артиллерийского оружия. Были зверски убиты мирные жители, не имевшие никакого отношения к войне, жившие своими повседневными заботами, нанесен крупный ущерб государственному имуществу, в том числе объектам инфраструктуры, а также субъектам предпринимательства». Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Генпрокуратуры в связи с ракетными обстрелами Гянджи армянскими войсками во время Второй Карабах ской войны осенью 2020 года.

В заявлении отмечено, что первый ракетный обстрел города Гянджа, находящегося в 60 километрах от зоны боевых действий, проведенный вооруженными силами Армении 4 октября 2020 года, привел к гибели одного мирного жителя, 39 человек получили ранения.

В результате повторного нападения на Гянджу со стороны государства-агрессора днем позже ранения получили трое мирных жителей.

8 октября 2020 года в результате очередного ракетного обстрела в Гяндже пострадали 3 мирных жителя, были серьезно повреждены инфраструктура, дома и транспортные средства.

11 октября 2020 года в результате очередного ракетного обстрела вооруженными силами Армении города Гянджа около 2 часов ночи 10 человек, в том числе женщины и дети, погибли и 51 человек получил ранения.

В результате обстрела города баллистической ракетой «СКАД» («Эльбрус») в ночь на 17 октября погибли 15 человек, в том числе 5 женщин и 6 детей. 79 человек, в том числе 29 женщин и 19 детей, получили ранения. Были повреждены жилые дома и другие постройки.

В целом, в результате обстрелов города Гянджа 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года ракетами и средствами тяжелой артиллерии погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 несовершеннолетних, пострадали 175 человек, включая 66 женщин и 48 несовершеннолетних, нанесен серьезный ущерб объектам гражданской инфраструктуры, религиозным памятникам и автотранспорту.

«Целью приказа военно-политического руководства Армении о нанесении в ночное время ударов по районам города, где компактно проживает мирное население, было убить большее число людей.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики еще раз призывает международные организации и мировое сообщество в целом принять предусмотренные международным правом меры юридической ответственности в отношении Армении и ее военно-политического руководства, совершивших преступления против мира и человечности, а также военные преступления, повлекшие за собой убийство мирного населения Азербайджана», - отмечается в заявлении.