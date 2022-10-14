В Губе скончались роженица и ребенок

Сегодня в 01:30 в Губинский региональный перинатальный центр в тяжелом состоянии доставили жительницу города Хачмаз Парзад Гасымову (1981 г.р.), находившуюся на 34-35 неделе беременности, сообщили haqqin.az в Центральной больнице Губинского района.

Отмечается, что женщину, находившуюся в агональном состоянии, разместили в приемном отделении, где врачи оказали ей первую медицинскую помощь. При обследовании у пациентки обнаружили геморрагический шок, разрыв рубца и мертвый плод в матке.

Несмотря на усилия врачей, спасти Гасымову не удалось. В настоящее время по факту ведется расследование.