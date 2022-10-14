Китай не будет продавать газ Европе

Китайские компании получили указание не продавать сжиженный природный газ зарубежным покупателям из Европы и Азии. Они должны сохранить газ для отопительного сезона зимой в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, указание от Китайской национальной комиссии по развитию и реформам получили госкомпании PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd. У китайских компаний были заключены крупные контракты на закупку СПГ у ряда экспортеров, в том числе у Соединенных Штатов.

До недавнего времени продавцы из Китая помогали Европе заместить поставки газа из России. Однако быстрое пополнение газовых хранилищ европейскими странами и рекордно высокие расходы на доставку «снизили привлекательность повторной доставки топлива» из КНР.

Эксперты считают, что такое решение Пекина приведет к сокращению поставок СПГ в Евросоюз и усугубит энергетический кризис, пик которого случится зимой.