Награда за пленного Стрелкова увеличилась: уже $150 000

Украинцы собрали более $150 тысяч за поимку экс-командующего армией сепаратистов Донбасса Игоря Стрелкова (Гиркина), который, похоже, отправился на фронт. Такую сумму граждане страны собрали в рамках краудфандинговой программы всего за несколько дней, пишет The Insider.

В сборе суммы вознаграждений приняли участие политики и спортсмены. В частности, глава Луганской области Украины Сергей Гайдай пообещал пожертвовать $10 тысяч, теннисист Сергей Стаховский - $40 тысяч. Главное управление разведки Минобороны Украины гарантировало $100 тысяч за поимку Стрелкова.

Стрелков регулярно комментировал ход войны в Украине, критикуя действия российского руководства. В Украине против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета страны. Стрелков также находится в международном розыске по запросу прокуратуры Нидерландов, которая считает его одним из главных обвиняемых по делу о катастрофе самолета Boeing рейса МН-17 Малайзийских авиалиний в Донецкой области в 2014 году, сбитого установкой противовоздушной обороны.