МИД Азербайджана призвал Пашиняна соблюдать свои обязательства

Армения должна прекратить искать отговорки, чтобы уклониться от своих обязательств по объединению Зангезурского коридора с автомобильными/железными дорогами в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, говорится в заявлении МИД Азербайджана в твиттере.

В ведомстве прокомментировали предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии трех контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, чтобы обеспечить связь между другими территориями Азербайджана и Нахчываном: «Предлагать нереалистичный вариант, игнорируя 20-месячные обсуждения, – не лучшая политика».