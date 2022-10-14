МИД Азербайджана призвал Пашиняна соблюдать свои обязательства
Армения должна прекратить искать отговорки, чтобы уклониться от своих обязательств по объединению Зангезурского коридора с автомобильными/железными дорогами в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, говорится в заявлении МИД Азербайджана в твиттере.
В ведомстве прокомментировали предложения премьер-министра Армении Никола Пашиняна об открытии трех контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, чтобы обеспечить связь между другими территориями Азербайджана и Нахчываном: «Предлагать нереалистичный вариант, игнорируя 20-месячные обсуждения, – не лучшая политика».
Armenia should cease fake pretexts to evade from its commitments under Trilateral Statement of Nov 2020 to link auto/railroads through Zangazur corridor. To suggest 3 unrealistic options of check points for connectivity ignoring 20 months-long discussions is not a good policy. https://t.co/LPbyhNBLgL— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 17, 2022