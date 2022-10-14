Грузия хочет ввести новые правила для россиян

Грузия может пересмотреть безвизовый режим с Россией из-за наплыва ее граждан в страну. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишут российские СМИ.

«Россияне, попавшие в Грузию, - это провокация, не могу сказать, что это опасность, но это явно вызов. Возможно, нужно будет говорить и о визах для граждан России, поскольку сейчас все довольно либерально, это решение должно принять правительство Грузии вместе с обществом», - сказала она.

По ее словам, большинство из приезжих - выходцы из Грузии, которые в свое время утратили гражданство республики или являются обладателями двойного гражданства.