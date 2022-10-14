Иностранные дипломаты посетили мемориал жертвам обстрелов Гянджи
Сегодня руководители дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане, посетили в Гяндже мемориальный комплекс в память о гражданах, погибших в результате ракетных атак ВС Армении на город во время 44-дневной войны, сообщили местные СМИ.
Дипломаты возложили цветы к мемориальному комплексу и почтили память погибших.
Ровно два года назад ВС Армении осуществили пятую ракетную атаку на Гянджу, второй по величине город Азербайджана, в результате которой погибли 15 человек, 79 получили ранения.