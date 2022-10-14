Молдова может закрыть небо для России

Молдова может закрыть небо, если Россия нарушит ее воздушное пространство. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишут российские СМИ.

«Если Россия как-то осмелится посягнуть таким способом на суверенитет и территориальную целостность, естественно, мы примем меры защиты», - сказала она. При этом глава Молдовы выразила надежду, что для этого не будет необходимости.

Напомним, 10 октября МИД Молдовы обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны тремя ракетами, выпущенными в сторону Украины с военных кораблей России в Черном море.