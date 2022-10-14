Иран отрицает поставку дронов России

Иран не передавал беспилотники России для войны в Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, пишет Reuters.

“Новость о том, что Иран предоставил России беспилотники, имеет политические амбиции и распространяется по западным источникам. Мы не предоставляли оружие ни одной стороне воюющих стран", – сказал он.

Ранее такое же опровержение дал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. В телефонном разговоре со своим коллегой из Португалии Жоао Гомешом Кравиньо он сказал, что Тегеран "не поставлял и не будет поставлять" России оружие для использования в Украине. По его словам, помощь в вооружении любой из сторон конфликта может продлить войну.