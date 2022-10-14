Каневский: Обстрел мирных городов не сработал с Азербайджаном, не сработает и с Украиной

Посол Украины в Баку Владислав Каневский поделился на своей странице в Facebook публикацией по поводу ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками во время Второй Карабах ской войны осенью 2020 года.

«Вместе с главами дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане, я участвовал в церемонии поминовения памяти вражеского обстрела Гянджи с 4 по 17 октября 2020 года.

В своем интервью национальным и региональным СМИ я подчеркнул следующее:

Причины обстрела Гянджи и мирных городов Украины общие: разгромленный на поле боя противник прибегает к терроризму против мирного населения - это не сработало в отношении Азербайджана, не сработает и в отношении Украины;

Россия - террористическое государство, которое целенаправленно обстреливает ракетами мирные города Украины, использует наши продукты питания и энергоносители как оружие против всего мира;

Фальшивые «референдумы», организованные Кремлем на временно оккупированных территориях нашей страны, не имеют никакой ценности и правовых последствий;

Украина благодарна международному сообществу за беспрецедентную поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН».

Надеемся, что в будущем все государства цивилизованного мира проявят подобную солидарность с Украиной, что станет достойным ответом на агрессивную политику России;

Сегодня нет «нейтральных» стран - тех, кто поддерживает агрессора и тех, кто осуждает преступления России;

Кремль понимает только язык власти и демонстрирует презрение ко всем, кто призывает к дипломатии;

Стремление России к переговорам является лишь предлогом для перегруппировки своих вооруженных сил, чтобы удержать временно захваченные территории Украины;

Украина продолжает освобождать временно оккупированные Россией территории;

Как и Азербайджан два года назад, Украина сегодня восстанавливает суверенитет и территориальную целостность всеми доступными методами, в том числе военными и дипломатическими», - написал Каневский.