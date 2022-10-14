В Украине анонсировали «ответ» на иранские дроны-камикадзе

Укроборонпром анонсировал появление на вооружении Сил обороны Украины боеприпаса, который, по задумке разработчиков, способен поражать цели на расстоянии до 1000 км. Фрагмент его фото выложен в Facebook государственного концерна, пишут украинские СМИ.

В сообщении не указывается, что это за характеристики, но можно предположить, что это, как и иранские Shahed-136, барражирующий боеприпас, который называют «дронами-камикадзе».

«Укроборонпром работает в усиленном режиме с момента полномасштабного вторжения. Мы практически ничего вам не рассказываем (так надо, поверьте), но это «ничего» успешно работает на поле боя, а еще некоторое «ничего» то и дело проходит успешные испытания», – написали там.

Для сравнения: эффективная максимальная дальность полета Shahed-136 составляет, по разным данным, 1000-1500 км с возможностью доставлять боевую часть весом 40 кг. Иранцы уверяют, что дрон может пролетать до 2500 км.