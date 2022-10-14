Как Центробанки приближают мировой кризис
Меры, которые принимают Центробанки, приближают глобальный экономический кризис. Сейчас мировая экономика переживает самый тяжелый период за 40 лет. Об этом заявил бывший министр финансов Соединенных Штатов Ларри Саммерс, пишет The Guardian.
"У нас самые серьезные, неравномерные и всеобъемлющие вызовы, которые я могу вспомнить за 40 лет, в течение которых наблюдаю за обстановкой. И, откровенно говоря, мне кажется, что пожарные еще не выехали на вызов", - сказал он на ежегодной встрече в Институте международных финансов.
По словам экс-министра финансов США, Центробанки недооценивают риски стабильно высокой инфляции. Он уверен, что на фоне роста процентных ставок, укрепления доллара, дефицита энергоносителей и продуктов питания, геополитической напряженности и изменения климата "кто-то должен предлагать что-то существенное и продвигать это".
Ларри Саммерс предполагает, что регуляторам придется поднимать процентные ставки еще выше, чтобы сдержать инфляцию. Однако такой шаг приведет к дезорганизации экономики по всему миру. "Если попытаться этого избежать, мы столкнемся со стагфляцией, и придется предпринимать что-то более серьезное позднее", - отметил он.