Как Центробанки приближают мировой кризис

Меры, которые принимают Центробанки, приближают глобальный экономический кризис. Сейчас мировая экономика переживает самый тяжелый период за 40 лет. Об этом заявил бывший министр финансов Соединенных Штатов Ларри Саммерс, пишет The Guardian.

"У нас самые серьезные, неравномерные и всеобъемлющие вызовы, которые я могу вспомнить за 40 лет, в течение которых наблюдаю за обстановкой. И, откровенно говоря, мне кажется, что пожарные еще не выехали на вызов", - сказал он на ежегодной встрече в Институте международных финансов.