Ильхам Алиев уволил начальника Протокольной службы президента Азербайджана

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамед оглу Алиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Другими распоряжениями главы государства Эльчин Тялят оглу Багиров освобожден от должности начальника Протокольной службы президента Азербайджана и назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Объединенных Арабских Эмиратах.