Держатели карт Birbank смогут выиграть квартиру, автомобиль и другие ценные призы

Любой держатель карты Birbank за каждую успешную безналичную транзакцию на сумму 10 AZN и более получает 1 шанс в лотерее. Успешные операции в цифровом банке Birbank и Umico Marketplace на сумму 10 AZN и более дают 2 шанса.

Birbank объявляет о старте стимулирующей лотереи, в рамках которой будут разыгрываться 2-комнатная квартира с ремонтом в Баку, 2 автомобиля Toyota Corolla, 10 планшетов MacBook Air и 10 смартфонов iPhone 14 Pro. В лотерее смогут принять участие все держатели карты Birbank (и BirKart в том числе). Для этого нужно просто до 5 января 2023 года совершать безналичные платежи.

Если у клиента есть несколько карт Birbank, успешные транзакции по каждой карте будут отдельно браться в расчет. Победители будут определены в прямом эфире в конце января. С каждой картой клиент может выиграть в лотерее только 1 раз. Для получения дополнительной информации о лотерее перейдите по ссылке https://bir.bank/bblotpr.

Напомним, что каждая разновидность карты Birbank бывает двух типов: дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ внутри приложения Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовой карте Birbank Cashback комиссия не взимается.

Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии.

Карты рассрочки Birbank имеют множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.