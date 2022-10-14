Ильхам Алиев назначил ряд послов

Президент Ильхам Алиев сегодня подписал ряд распоряжений о назначении послов Азербайджана в различных странах, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Турал Рзаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Алжире. Другим распоряжением Рзаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Египте и одновременно в Республике Судан, а также постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.

Помимо этого, новым послом Азербайджана в Египте назначен Эльхан Полухов.

Еще одним распоряжением президента Фикрет Фарман оглу Ахундов отозван с должностей чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Нидерландах и постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрещению химического оружия.

Ильхам Алиев также распорядился назначить Рахмана Сахиб оглу Мустафаева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Нидерландах. Другим распоряжением Рахман Сахиб оглу Мустафаев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана во Франции, Святом престоле и в Княжестве Монако.

Ильхам Алиев также распорядился назначить Ильгара Мухтарова послом Азербайджана при Святом престоле.