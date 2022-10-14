В Турции не видят преград для переговоров с Арменией

Турция готова к переговорам и нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает телеканал TRT.

"Мы готовы к переговорам с Арменией на любых платформах, не видим преград, которые бы мешали диалогу", - сказал он на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран - участниц Организации тюркских государств.

Министр иностранных дел подтвердил, что спецпредставители двух стран по урегулированию отношений отныне будут проводить встречи не на территории третьих стран, как прежде, а в Турции или в Армении. "Спецпредставители сами договорятся, где и когда им встречаться, не за чем ездить в третьи страны", - сказал он.

Мевлют Чавушоглу отметил, что он также готов встретиться со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, однако даты переговоров пока нет.