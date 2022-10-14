Евросоюз создал миссию военной помощи Украине. Она включает в себя финансовую помощь и обучение украинских военных на европейских военных базах, сообщает BBC.

За это решение проголосовали главы МИД Евросоюза. Миссия начнется в ноябре и продлится 2 года. Ее проведение стоит 106,7 млн евро.

Миссия будет заключаться в том, что 15 тыс. украинских солдат пройдут военную подготовку в странах Европейского союза. О готовности провести такие тренинги ранее уже заявляли Германия и Польша.

Планируется единое управление под командованием французского вице-адмирала Эрве Блежана и штаб в Брюсселе. Она будет координироваться с другими центрами подготовки украинских военных в Великобритании, США и Канаде.