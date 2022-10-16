Россия обстреляла еще три области Украины

Днем в понедельник, 17 октября, российские военные нанесли очередной удар по областям Украины.

По словам главы Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия, во время объявленной по всей стране воздушной тревоги в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Взрывы были слышны и в Винницкой области. В Роменском районе Сумской области после обстрела российской армией погибли три человека, ранены девять человек.