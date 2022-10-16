Спецслужбист стал новым главой Гёйчая обновлено
Как уже сообщалось, распоряжением президента Ильхама Алиева Натик Агаев назначен новым главой Исполнительной власти Гёйчайского района.
Как стало известно haqqin.az, до нового назначения Натик Агаев занимал должность начальника Сумгаитского городского отдела Службы государственной безопасности, служил в спецслужбах в звании полковника.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Натика Нушраван оглу Агаева главой Исполнительной власти Гёйчайского района, сообщает официальный сайт главы государства.