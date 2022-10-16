Минобороны России: сорвано наступление ВСУ в Донецкой и Херсонской областях

Российские военные сорвали наступление украинских вооруженных сил на Лисичанском (Донецкая область) и Николаевско-Криворожском (Херсонская область) направлениях, заявил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, ВСУ предприняли неудачные попытки наступления в районе населенных пунктов Стряповка в Донецкой области и Брускинское в Херсонской области. Также Конашенков заявил, что российские военные нанесли новые удары морским и авиационным оружием большой дальности по украинским военным и энергетическим объектам.

"Все назначенные объекты поражены", - сказал он.