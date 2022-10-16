Проекту «Цифровые навыки» 5 лет: Подведем итоги - более 300 000 учащихся и 48 городов

Также успешным показателем является то, что ученики проекта занимают призовые места на различных международных конкурсах и олимпиадах по предмету «Информатика».

Те ученики, что начинали обучение в проекте с пятого класса, в этом году перешли в десятый, многие из них определились с направлением и готовятся к поступлению в вузы. Из многочисленных опросов и мероприятий, проведенных за это время, можно утверждать, что их навыки и знания по предмету «Информатика» превышают уровень их сверстников из обычных классов, что является показателем успешной реализации проекта, а желания многих из них направлены на продолжение обучения в İТ-сфере.

- В этом году исполняется ровно 5 лет со дня запуска проекта «Цифровые навыки» в Азербайджане. Целью данного проекта является как раз подготовка учеников в школах с ранних лет к профессиям в сфере информационных технологий. Проект «Цифровые навыки», стартовавший с 2017-2018 учебного года, направлен на приобретение углубленных ИКТ-компетенций обучающихся, формирование их как личностей с конкурентным, логическим и нестандартным мышлением и свободным владением базовыми ИТ-навыками.

- Н едавно министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил, что Азербайджан нуждается в подготовке квалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Какую роль в данном процессе играет проект « Цифровые навыки » ?

- Охватить почти всю страну непростая задача. Расскажите подробнее, как расширился проект.

- Принимая во внимание важность проекта для страны, рамки проекта были расширены как географически, так и по числу преподавателей и учеников. Учитывая, что одной из задач «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева, является расширение применения ИКТ в образовании и повышение качества и доступности образования в области инновационных и цифровых навыков, а также успешную реализацию проекта за предыдущие годы и опыт в этой сфере, со стороны Министерства науки и образования было принято решение с этого учебного года расширить проект «Цифровые навыки» до 48 городов и районов по всему Азербайджану.

Таким образом, в новом учебном году проект охватит около 20% от всех учеников страны - 301 764 учащихся 2-11-х классов 418 школ и около 3000 учителей, что примерно на 40% больше, чем в предыдущем году. Отметим, что в 2021-2022 году проект охватывал 16 городов и районов, 250 школ и всего 190 000 учеников. Наряду с Баку, Сумгаитом, Апшероном, Гянджой, Мингячевиром, Билясуваром, Шемахой, Ленкоранью, Ширваном, Шеки, Евлахом, Хачмазом, Сабирабадом, Сальяном, Шамкиром, Гейчаем и Шабраном проект также охватил Астару, Агсу, Барду, Джалилабад, Гаджигабул, Губу, Кюрдамир, Масаллы, Саатлы, Огуз, Гах, Гусар, Габалу, Сиязань, Тертер, Уджар, Имишли, Исмаиллы, Агджабеди, Агстафу, Балакен, Бейлаган, Дашкесан, Нафталан, Газах, Самух, Товуз, Загаталу, Гобустан, Зардаб и Кедабек.

В целях успешной реализации проекта в указанных школах и внедрения цифровой системы, используемой учащимися и учителями на занятиях, для всех преподавателей проекта были проведены тренинги по повышению квалификации, а также усовершенствована материально-техническая база ИКТ образовательных учреждений, школы обеспечили компьютерами и другим необходимым цифровым оборудованием, а также быстрый доступ к Азербайджанской образовательной сети.

- К сожалению, не все инициативы оправдывают себя. А в чем секрет успешности вашего проекта?

- Когда запускался проект, Министерство науки и образования очень серьезно подошло к вопросу выбора партнера. Основной задачей было разработать качественную и в то же время легкоусвояемую и интересную программу для учащихся начиная с младших классов. В итоге выбор остановился на крупной международной школе математики и программирования «Алгоритмика» с сотнями тысяч выпускников по всему миру, которая специализируется именно на IT-образовании для детей.

Программа, разработанная профессиональными методистами и контент-персоналом «Алгоритмики» с использованием новейших методик и инновационных методов, сочетает в себе лучшие практики в этой области. Программа основана на принципах индивидуального обучения, больше практики, нежели теории и прикладного подхода, а также междисциплинарности и повышения мотивации. «Алгоритмика» предлагает комплексный педагогический подход к обучению студентов программированию, который основан на интеграции аудиторных занятий с учителем и индивидуальных заданий, выполняемых на онлайн-платформе.

Для около 3000 преподавателей информатики в рамках проекта регулярно организуются очные и дистанционные тренинги с целью повышения их профессионального уровня и преподавания содержания, преподаваемого в рамках проекта.

Также мы еженедельно и ежемесячно отслеживаем успеваемость учащихся, анализируем ее. Посредством платформы наша команда в режиме реального времени наблюдает за тем, как учителя проходят уроки, какие материалы используют, какие задания решают ученики в том или ином классе и т.д., и дает обратную связь. Мы создаем все необходимые условия для успешного обучения учащихся.

К примеру, для учеников младших классов и школ с небольшим количеством классных комнат с этого года были приобретены компьютерные тележки, которые необходимы для эффективного использования компьютерного оборудования. Тележку, в которой хранятся и заряжаются компьютеры, можно быстро и легко переместить в любой школьный кабинет в зависимости от необходимости.

Наряду с этим, у нас имеется оперативная команда поддержки, которая сразу реагирует на запрос от директоров, учителей и своевременно решает возникающие вопросы.

- Много ли обращений поступает из школ?

- Особенно много обращений поступает до начала и в начале учебного года, что связано с ежегодным расширением проекта и присоединением новых школ и учителей. Бывают такие дни, когда к нам поступает за сутки около 1000 обращений, 95% из которых в этот же день находят свое решение. В течение учебного года количество вопросов постепенно уменьшается.

- «Цифровые навыки» первый, но, кажется, не единственный совместный проект Министерства науки и образования и Международной школы математики и программирования «Алгоритмик» в Азербайджане?

- Вы абсолютно правы. Мы решили поэтапно подойти к вопросу, начав обучение навыков программирования именно со школ. Далее с 2021-2022 года в рамках проекта для 10-ти классников, которые хотят продолжить свое обучение в сфере İТ, были открыты профильные классы с углубленным изучением информатики.

Начиная с 2022-2023 учебного года в 20 школах в 10-х классах обучается более 400 учеников. Данный проект направлен на развитие у учащихся алгоритмического мышления, логики, навыков проектного обучения и обучение основам программирования.

Следующий шаг, с февраля 2022 года стартовал запуск образовательного IТ-проекта #codeforfuture для студентов ряда вузов на уровне «junior» специалистов. В данном проекте в общей сложности приняло участие около 2000 студентов, изъявивших желание повысить свои знания в IT-сфере. В этом учебном году данный проект также успешно продолжается.

А с сентября 2022-2023 учебного года в рамках совместного проекта с Министерством экономики в Азербайджане открылась «IТ-Академия» для людей старше 25 лет, которые хотят поменять профессию или освоить новую в сфере digital. Основной целью открытия «IT-Академии» является развитие IT-рынка и ускорение модернизации системы образования в области информационных технологий.

Таким образом, за последние 5 лет Министерству науки и образования удалось вовлечь в образовательный процесс по İT-направлению практически все возрастные категории лиц. Мы верим, что все наши проекты будут способствовать подготовке профессиональных кадров в сфере информационных технологий и развитию IT-рынка страны.