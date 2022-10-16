Из России в Беларусь: сколько танков и военных приедет

Для использования в составе Региональной группировки войск в Беларусь из России прибудет около 170 танков, 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов из России, а также 9000 человек личного состава. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси Валерий Ревенко в своем Twitter.

«Общая численность к прибытию в РБ составит до 9000 л/с (личного состава - ред.), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин - ред.) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», - написал он.

Военная техника и личный состав уже начали прибывать в Беларусь.

Напомним, 11 октября президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на западных границах Беларуси.